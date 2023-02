Eltilthatják Dybalát a Juventus botránya miatt

A Zebrák csalása miatt a Roma csatára is szankciók elé nézhet.

Az olasz ügyészség szerdán kihallgatta Paulo Dybalát, a Juventus egykori és az AS Roma jelenlegi játékosát. A 29 éves csatár a nyomozás szerint egyike azoknak a játékosoknak, akik a Covid-időszakban belementek abba, hogy papíron nem kapnak fizetést, de a gyakorlatba a Juventus kompenzálta őket.

A La Repubblica szerint Dybala hárommillió euróhoz jutott kártérítésként, amikor a Juventus nem hosszabbította meg a szerződését, az összeget a Zebrák a mérlegben kockázati tartalékként és nem bérként szerepeltették.

Egyes sajtóhírek szerint, ha Dybala bűnössége bebizonyosodik, akár egy hónapos eltiltás is várhat rá, míg más források szerint a játékos együttműködő volt, és nem kell szankcióktól tartania.

Nem csak Dybala nézhet ugyanakkor nehéz időszak elé: Leonardo Bonucci, Danilo, Alex Sandro, Juan Cuadrado, Federico Chiesa és Adrien Rabiot is hasonló megállapodást írt alá a csapattal a Covid idején, így az is előfordulhat, hogy az ügyészség őket is meghallgatja majd.

