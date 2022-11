Eltalálja-e a kaput Lewandowski? Hány szögletet rúgnak Messiék? – Tippek a Lengyelország-Argentína mérkőzésre

A C csoportban még bármelyik csapat kiharcolhatja a továbbjutást, így Lengyelország és Argentína sem tartalékolhat majd.

Valószínűleg sem az argentinok, sem a lengyelek nem arra számítottak, hogy egymás ellen még a továbbjutásért kell majd küzdeniük a C jelű négyesben. Azonban Szaúd-Arábia a nyitókörben legyőzte Messiéket, Lewandowskiék pedig Mexikó ellen örülhettek az egy pontnak, így mind a négy csapat a továbbjutás reményében lép pályára.

Tipp: Argentína összes szöget 4.5 felett – 1.45

Argentína győzelmi kényszerben lép pályára Lengyelország ellen: Lewandowskiék még gólt sem kaptak az eddigi két fordulóban, és 4 ponttal a csoport élén állnak, míg Messiék 1-1 győzelem és vereség mellett csak 3 egységet gyűjtöttek. Argentína várhatóan nagy nyomás alá helyezi majd a lengyel kaput, a remekül védekező Glikék pedig több alkalommal is kénytelenek lesznek szögletre menteni.

Tipp: Lewandowski legalább egyszer eltalálja a kaput – 1.77

A világ egyik legjobb támadója legutóbb megszerezte pályafutása első vb-gólját, így extra motivációval érkezik majd erre az összecsapásra. Az eddigi két meccsen 7-szer próbálkozott kapura lövéssel, ezek közül 3 el is találta a célt, az argentinok ellen a fogadás szempontjából elég, ha ezt egyszer megteszi. Erre márpedig minden esély megvan, a fejjel és lábbal is kiváló játékos pályafutása minden bizonnyal utolsó világbajnokságán sokat fog dolgozni a csapata sikeréért, ráadásul a pontrúgások egyik fő célpontja is ő.

Tipp: lapok száma 4.5 alatt – 1.72

A C csoport két legsportszerűbb csapata találkozik egymással, Lengyelország az eddigi két meccsén összesen kapott 4 figyelmeztető kártyát, Argentína pedig mindössze egyet! Nem valószínű, hogy épp most szakadna el náluk a cérna, de ha úgy áll a meccs, természetesen időhúzás miatt bármelyik kapus kaphat majd lapot.

Tipp: Lengyelország összes leshelyzet 1.5 felett – 2.02

A lengyelek várhatóan kontratámadásokra rendezkednek be, amely egy feltolt argentin védelemmel szemben jó választás lehet. Bár Lewandowski nem a gyorsaságáról híres, az argentin belső védőknek is meggyűlik a bajuk a sebességgel: ha nem akarnak nagy bajba kerülni, kénytelenek lesznek lesre állítással próbálkozni. A tipp kockázatos, de 90 perc alatt 2 lengyel les belefér.

