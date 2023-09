Első osztályú csapat edzője lehet a Real Madrid legendája

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Miután a Villarreal a napokban menesztette eddigi vezetőedzőjét, Quique Setiént, a spanyol sajtó egybehangzó hírei szerint a klub vezetősége a Real Madrid egykori legendás támadóját, Raúl Gonzálezt szeretné kinevezni a posztra.

Fabrizio Romano is megerősítette, hogy a felek előrehaladott tárgyalásokat folytatnak egymással, így akár hamarosan az egyezség is megszülethet.

A most 46 éves szakember 2019 nyara óta a Real Madrid Castilla csapatának edzője és a Real több utánpótláscsapatánál is dolgozott. Raúlt az elmúlt években több felnőtt csapat irányításával is hírbe hozták, mindeddig azonban nem vállalt el ilyen feladatot, ám most a jelek szerint közel áll hozzá, hogy ténylegesen megkezdje edzői karrierjét.

Raúl annak idején 1994 és 2010 között 741 mérkőzésen 323 gólt szerzett a Real Madrid emblematikus játékosaként.