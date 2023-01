Elrontott dopping miatt szenvedett a magyar csapat a 86-os vb-n?

Meglepő történettel állt elő az 1986-os világbajnokságon pályára lépő magyar csapat egyik játékosa.

Nagy reményekkel érkezett a magyar labdarúgó válogatott az 1986-os világbajnokságra, ahol aztán csalódást keltő eredmények után (Szovjetunió ellen 0-6, Franciaország ellen 0-3, Kanada ellen 2-0) tértek haza a labdarúgók. Azóta is több összeesküvés-elmélet látott napvilágot a csapatot sújtó átokról, a legtöbben a helytelen étrendet (a túl sok tésztát) és a hegyi levegőt tették felelőssé a vereségekért, de máshogy emlékszik vissza a történtekre az akkori csapatkapitány, Nagy Antal.

A vb után Franciaországba szerződő Nagyot a Nancy orvosa vizsgálta meg, aki szerint egyetlen magyarázat van arra, hogy gyenge és erőtlen volt a játékos a tornán.

„A franciák orvosa gyanúsnak találta a vizsgálat eredményeit, és azt mondta, valamit nagyon elrontottak a doppingolással a magyarok. Megkérdezte tőlem, hogy ellenőrzött ételt vagy italt kaptunk-e a meccs előtt? Igennel feleltem és hozzátettem, a vitaminitalunkat egy kancsóban keverték össze. Kijelentette, szerinte tuti valamilyen kokszot kaptunk” – idézte a Ripost és a Sportal Nagy szavait.

A válogatott labdarúgó azt is elmondta, a szovjetek elleni meccs előtt olyan fáradtság és gyengeség vett úrra rajtuk, amilyet sosem éreztek, de szerinte biztos, hogy nem is a tészta és nem is a 40 fokos hőség miatt szenvedtek ekkora vereséget.

