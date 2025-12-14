Először vesztett pontokat hazai pályán a Bayern, de a Dortmund is botlott + videó

A toronymagasan éllovas bajorok a hajrában az angol válogatott Harry Kane büntetőjével őrizték meg a veretlenségüket. A bajorok első gólját a 17 éves szupertehetség, Lennart Karl szerezte, míg a másik oldalon a 18 éves Kacper Potulski és Jae-Sung Lee találtak be.
A Bayernnek ez volt az első pontvesztése saját közönsége előtt, ugyanis 12 siker mellett a másik döntetlenje az Union Berlin vendégeként született.
A Bayern-Mainz mérkőzést megelőzően egy másik mérkőzést is rendeztek a Bundesligában, ugyanis a Borussia Dortmund Freiburgba látogatott, ám végül nem tudta elhozni mind a három pontot, a BVB-nek csak egy 1-1-s döntetlenre futotta idegenben. A dortmundiak dolgát megnehezítette, hogy Jobe Bellinghamet az 53. percben kiállították.
A SC Freiburg-Borussia Dortmund összefoglalója:
Bundesliga, 14. forduló:
Bayern München-FSV Mainz 05 2-2 (1-1)
korábban:
SC Freiburg-Borussia Dortmund 1-1 (0-1)
szombaton játszották:
Bayer Leverkusen-1. FC Köln 2-0 (0-0)
Eintracht Frankfurt-FC Augsburg 1-0 (0-0)
1899 Hoffenheim-Hamburger SV 4-1 (2-0)
Borussia Mönchengladbach-VfL Wolfsburg 1-3 (1-3)
St. Pauli-Heidenheim 2-1 (1-0)
pénteken játszották:
Union Berlin-RB Leipzig 3-1 (0-0)
később:
Werder Bremen-VfB Stuttgart 19.30
Forrás: MTI
A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.