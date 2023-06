Előrehaladott tárgyalásokat folytat a magyar válogatott támadóval az Újpest

Ingyen kerülhet a lilákhoz!

Nem hosszabbította meg szerződését Kiss Tamás a Puskás Akadémiával, így szabadon igazolhatóvá válik június 30-tól.

A Nemzeti Sport értesülései szerint a 22 éves támadó előrehaladott tárgyalásokat folytat az Újpesttel, így jövőre a fővárosba teheti át a szállását a fiatal játékos. A portál megjegyzi, hogy nagyon közel került a felek álláspontja, így amennyiben a héten átesik az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálaton, hétfőtől már a csapattal edzhet.

Kiss a hazai bajnokságban a Haladás, a Diósgyőr és a Puskás Akadémia színeiben is pályára lépett, illetve a 2021/22-es szezont a holland SC Cambuurban töltötte. A tavalyi idényben 16 bajnokin lépett pályára, összesen három gólig jutott.

A 22 éves játékos már a magyar válogatottban is bemutatkozhatott, 2021 novemberében Lengyelország és San Marino elleni világbajnoki selejtezőn is pályán volt. Az előbbi ellenféllel szemben egy assziszt is összejött neki a 2-1-re megnyert találkozón.

