Elnézést kért a szurkolóktól a botrányos eset után a Mol Fehérvár támadója

A grúz támadó fontosnak tartja a szurkolókat, és senkit sem szeretett volna megbántani.

"A vendégszurkolók dícsérete jól esett számomra, ami szerintem megérthető. Elcseréltem a mezem a korábbi csapattársammal, és felvettem anélkül, hogy gondolkoztam volna" - kezdte gondolatait Budu Zivzivadze, akit a Mol Fehérvár száműzőtt első keretéből azután, hogy az Újpest elleni vereség után a fővárosiak mezében hagyta el a pályát. Hozzátette, szeretné tisztázni, mindezt nem azért tette, hogy bárkit megsértsen, megbántson, és nem akart ezzel feszültséget kelteni. "Úgy érzem akkor is tiszta lapokkal játszottam, amikor nem ünnepeltem meg a Vidi ellen szerzett gólomat."

Budu Zivzivadze arról is írt, tiszteli a szurkolókat, hiszen tudja, hogy a futball szerves és az egyik, ha nem a legfontosabb részét képzik. "Mindig a legjobb teljesítményt nyújtom a csapatom számára, mindig megteszek mindent, akkor is ha kezdőként lépek pályára és akkor is, ha csak pár percet kapok. Mindenkit tisztelek a klubnál, a szurkolókat is, és megértem, ha emiatt bárkit megbántottam, elnézést kérek érte."

