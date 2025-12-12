Elkezdődött a tisztogatás Fehérváron: kirakta játékosát a Videoton

– Klubunk közös megegyezéssel szerződést bontott csapatunk nyáron érkezett támadójával, Bobál Gergellyel – jelentette be hivatalos oldalán a Videoton.

Bobál Gergely az elmúlt félszezonban az NB II-ben kezdőként háromszor, csereként négyszer lépett pályára a Videoton színeiben. A MOL Magyar Kupában kétszer állt be csereként, egy gólt szerzett.

Mint ismert, a novemberi válogatott szünet során több változás történt a Vidinél: Nikolics Nemanja sportigazgatóként, míg Pető Tamás vezetőedzőként tért vissza a klubhoz. Nikolics pedig nem tétlenkedett, az első munkanapján rögtön szűkítette a fehérváriak játékoskeretét, és néhány labdarúgónak közölte, hogy vagy szerződésbontás vár rájuk, vagy az U19-es csapatban folytathatják. Az érintettek között volt Bobál Gergely és a Paksról érkező Kocsis Bence is.

