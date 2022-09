Elképzelhetetlen? Madridban köthet ki Piqué!

A Barcelona emblematikus játékosának meglepő helyről akadt kérője.

Spanyol sajtóhírek szerint Gerard Piqué hasonló utat járhat be, mint Luis Suárez, és már szerződése lejárta előtt Madridba teheti át a székhelyét. Az okdiario.com számolt be róla, hogy Diego Simeone, az Atlético Madrid edzője már a téli átigazolási időszakban megerősítené védelmét, erre a feladatra pedig a 35 éves hátvédet szemelte ki.

A Matracosoknak azért lenne időszerű egy új játékos szerződtetése, mert a hátsó alakzatból kiesett Stefan Szavics és José María Giménez is, Piqué tapasztalata pedig sokat segíthetne a fővárosiaknak. A váltásra azért is kerülhet sor, mert a rutinos bekk jelenleg nem számít stabil kezdőnek Xavi csapatában, és bár a szerződése csak 2024 nyarán jár le, télen áron alul is megszerezhető lehet a kegyvesztett labdarúgó.

