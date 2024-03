Elképesztő videó terjed Szoboszlai Dominikról a TikTokon

A BR Football legújabb videójával felrobbantotta a TikTokot.

A Bleacher Report Football egy karikatúrának szánt rajzfilm videóban próbálta bemutatni, hogyan nézne ki a focisták Oscar-díj gálája.

A videóban feltűnik a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik is, akit úgy mutatnak be, mintha egy modell lenne, és nem is focista.

A videó további mozzanatai: Kylian Mbappénak még a cipőjében is pénzkötegetek vannak, mikor megérkezik a gálára, Cristiano Ronaldo azzal fenyegetőzik, hogy lelép, ha nem ő nyer, Zinédine Zidane ismét lefejeli Marco Materazzit, az Oscar-díjat pedig végül Lionel Messi kapja.