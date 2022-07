Elképesztő: Simeone csatárként küldte pályára kapusát

Az Atletico Madrid a Numanciával játszott felkészülési meccset.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A felkészülési találkozó 76. percében Diego Simeone Mario Hermoso bokasérülési miatt volt kénytelen változtatni. Az argentin tréner pedig a 19 éves Antonio Gomist küldte be a védő helyett, csatárként.

Ez még egyáltalán nem meglepő, az már sokkal inkább, hogy Gomis posztja kapus. A fiatal hálóőr Felipe mezében, Matheus Cunha ékpárjaként mutatkozott be az első csapatban. És nem is rosszul, a hírek szerint jól mozgott, és még egy váratlan lövést is elersztett.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.