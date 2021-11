Elképesztő: Már a Barcelona is Szalai Attilát akarja

Szalai Attila lassan Európa egyik legkeresettebb védője lesz. Alig két napja röppent fel a hír, hogy a Chelsea a télen 23,4 millió euróért szerződtetné a Fenerbahce és a magyar válogatott védőjét, akinek 6 évre szóló szerződést és évi 4 millió eurós fizetést ajánlottak, a 23 esztendős játékost most egy újabb topcsapattal hozták szóba.

Szalai iránt eddig is volt érdeklődés Spanyolországból a Sevilla és az Altético Madrid háza tájáról, ám több angol sportlap is portugál forrásokra hivatkozva azt írja, hogy a versenybe a Barcelona is beszállna.

A cikkek kivétel nélkül méltatják a hátvéd elmúlt évben mutatott fejlődését, s kiemelik, hogy a Katalánok hátsó sorában igencsak elkélne az erősítés, ugyanis a nyáron érkezett Eric Garcia sérüléssel bajlódik, Gerard Piqué már 34 éves, pályafutása így már a végéhez közeledik, Lenglet nem igazán tudja beverekedni magát a kezdőcsapatba, Umtitin pedig már egy ideje túladna a gránátvörös-kék együttes.

Az átigazolás fő akadálya természetesen a pénz, amelynek igencsak szűkében vannak Laportáék, a Fener pedig 20 millió euró alatt szóba sem áll senkivel.

