Elképesztő: Lionel Messi ismét történelmet írt

Lionel Messit egymást követő második évben választották a legértékesebb játékosnak az MLS-ben. A nyolcszoros aranylabdás ismét elképesztő számokat produkált: 48 gólban vállalt szerepet – ez a második legmagasabb mutató a liga történetében –, és vezérletével az Inter Miami a keleti főcsoport harmadik helyén zárt. Ezzel ő lett az első játékos, aki sorozatban kétszer is elhódította a Landon Donovanről MVP-címet.

Messi az idényt múlt hétvégén az MLS-kupa megnyerésével koronázta meg. Két gólpasszt is kiosztott a döntőben, amivel kiérdemelte az MLS Cup MVP-díjat, miközben klubja története első bajnoki címét ünnepelhette. Ez lett a tökéletes lezárása annak az évnek, amelyben másodszor is elnyerte a Landon Donovan MLS MVP-díjat – történelmi tettet végrehajtva, hiszen ez korábban senkinek sem sikerült két egymást követő idényben.

A 2025-ös alapszakaszban Messi 28 mérkőzésen 48 gólhozzájárulást (29 gól, 19 gólpassz) jegyzett, ami rekordközeli teljesítmény, és 1,78-as gólban való részvétel 90 percre vetítve. Ezt a mutatót az MLS teljes történetében csak a saját, 2024-es – 2,18-as – átlaga múlja felül. Messi ezenfelül mindössze a második játékos lett a ligában, aki ugyanabban a szezonban állt az élen a góllövőlistán és a gólpasszranglistán is – Sebastian Giovinco volt az első, 2015-ben.

Az idény során számos rekord dőlt meg Messi révén. Ő lett az első MLS-játékos, aki egy szezonban tíz olyan meccset játszott, ahol legalább két gólt szerzett. Kilenc alkalommal volt legalább három gólban szerepe egy mérkőzésen, és sorozatban öt találkozón duplázott május vége és július közepe között – ilyen hosszú széria soha nem volt még a ligában.

Az MVP-szavazást toronymagasan nyerte az argentin legenda: a voksok 70,43 százalékát gyűjtötte be, jócskán megelőzve Anders Dreyer-t, míg Denis Bouanga, Evander és Sam Surridge került még a legjobb ötbe.

