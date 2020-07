Elképesztő erősítés előtt a Debrecen! Dzsudzsák és Korhut is hazatér?

A DVSC komoly költségvetéssel kezdi meg az NB II-es szezont, de hogy ebbe mi fér bele, az egyelőre kérdéses. A Goal információi szerint sokkal erősebb lesz a , mint volt a legutóbbi évben, amikor kiesett az -ből.

A klubhoz közeli forrásainktól úgy tudjuk, hogy nagy esélye van annak, hogy Dzsudzsák Balázs is haza térjen és ismét Debrecenben futballozzon. A ballábas játékos jelenleg az Al-Ain FC játékosa, ám korántsem biztos, hogy maradhat az araboknál, hiszen ott is csökkentik a költségeket, sőt a légiósok száma is kevesebb lehet. Nyilván lenne helye a válogatott csapatkapitányának az NB I-ben is, hiszen akár a , vagy a MOL Fehérvár is lecsaphatna rá, de a Debrecen nyilván érzelmi kérdés is Dzsudzsáknak, aki a piros-fehérek között mutatkozott be az NB I-ben, még 2005-ben és innen indult el a nemzetközi karrierje is. Információink szerint nagy az esély arra, hogy szerződtesse volt csapata a futballisták, aki akár az NB II-ből is lehetne a válogatott vezére.

Ugyanakkor nem ő lehet az egyetlen jelentős igazolás Debrecenben. A másik nagy fogás Korhut Mihály lehet, aki legutóbb a görög Árisz Szaloniki játékosa volt. A 22-szeres válogatott balhátvéd korábban szerepelt Izraelben is és tagja volt a 2016-os EB-n járt válogatottnak is.

A cikk lejjebb folytatódik

Több csapat

Maradva még a visszatérőknél: hamarosan ismét a DVSC játékosa lehet Varga József, aki 34 alkalommal lépett pályára a válogatottban és a Debrecen után Németországban, Angliában, a Videotonban és a Puskás Akadémiában is szerepelt. Felcsúton és Debrecenben is együtt szerepelt Sós Bencével, aki a hírek szerint ajánlatot kapott a piros-fehérektől, de nemcsak ő, hanem Hegedűs Lajos kapus is Debrecenbe szerződhet a felcsúti együttestől.

A Debrecennel hírbehozott játékosok között a kakukktojás Tischler Patrik, aki eddig még nem volt a DVSC játékosa – ellenben többek között az -é, az Újpesté, a é és a Kisvárdáé igen –, viszont ha igazak a hírek, akkor hamarosan piros-fehérbe öltözhet.

Elég erős lehet a DVSC a második vonalban.