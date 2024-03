Elképesztő dráma az Álmok Színházában: Szoboszlai egészen biztosan nem nyer idén FA-Kupát a Liverpoollal!

Ilyen egy igazi rangadó: 120 perc, hét gól, kiállítás!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

120 perc játék után 4-3-as végeredménnyel jutott tovább az FA-Kupa-negyeddöntőből a Manchester United a Liverpool ellen.

A cikk lejjebb folytatódik



Szoboszlai Dominikék egy könnyed 6-1-es Sparta Praha elleni győzelem után látogattak el az Old Traffordra, ahol FA Kupa-negyeddöntőt játszott a két rivális. A csütörtöki métkőzés is gólzáporosra sikeredett, a hétvégi rangadón is igen sokszor rezgett a háló.

A mérkőzés első tíz perce főleg a Vörös Ördögök fölényével kezdődött meg. McTomminay kiválóan érkezett a gólvonal előtt levegőben pörgő labdára, amelyet egy Garnacho lövés előzött meg. A skót középpályás kíméletlenül a hálóba vágta a játékszert.

A Liverpool fokozatosan szerezte vissza az önbizalmát, azonban a fölény csak a félidő vége előtt érkezett meg: Mac Allister nagy lövésébe értek bele a liverpooli védők, így Onana nem tudott védeni, majd a hosszabbításban Szalah fordította meg az állást.

A fordulás után maradt a kezdeményezés a vendégeknél, majd csak a 87. percben jött a dráma: nyomás alá helyezték a Vörös Ördögök Kelleher kapuját, majd Antony megszerezte szezonbeli első gólját. A rendes játékidő hosszabbításában Rashford akár még a győzelmet is megszerezhette volna, de labdája a kapufa mellett csorgott el.

A csapatok a 2x15 perces hosszabbításban sem álltak le, Elliott bombájára végül Rashfordnak volt válasza. A dráma viszont az utolsó percre maradt. A vendégek angol gólszerzője vesztette el a játékszert egy szöglet után, majd a labdaszerző Diallo egy egész pályás sprint végén kapott tökéletes passzt, amelyet a kapu jobb oldalába gurított be, kialakítva ezzel a végeredményt.

A fiatal játékos azonban nem emlékezett, hogy pár perccel azelőtt már sárga lapot kapott, mivel a gólöröm extázisában levette a mezét, így újabb lapokkal díjazták tettét. Diallo így kihagyja az FA-Kupa elődöntőt, amelyen a Manchester United mellett a Chelsea, a Coventry és a Manchester City is jelen lesz.