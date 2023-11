Elképesztő dráma, 97. perces öngóllal jutottunk ki az Eb-re

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A magyar labdarúgó-válogatott ott lesz a jövő évi Európa-bajnokságon, miután csütörtökön a 97. percben esett öngólnak köszönhetően 2-2-es döntetlent játszott a bolgár csapattal a szófiai selejtezőn.

Remeklül kezdtük a mérkőzést, az első 15 percben sorra dolgoztuk ki a helyzeteket, Szoboszlai lőtt be erőből, oldalról egy szabadrúgást, melyet Ádám Martin fejelt bevetődve a kapuba. Ezt követően feljavultak a bolgárok, agresszív letámadásunkat szépen kipasszolták a hazaiak, a kontrát pedig Delev fejezte be góllal. Ezt követően emberhátrányba kerültek a bolgárok, sőt egy ideig kettős emberelőnyünk is volt, de a VAR ezt annulálta.



A második félidő elején Kerkez kapta meg a második sárgáját, majd a semmiből egy véleményes tizenegyest kaptak a bolgárok. Ezt a 79. percben Despodov értékesítette, úgy tűnt, hogy megint el kell napolnunk az ünneplést. A 97. percben jött a dráma, Szoboszlai beivelésére rosszul jött ki a hazai kapus, Petkov bedig saját kapujába csúsztatta a labdát, ezzel 2-2 lett a mérkőzés, így kijutottunk az Európa-bajnokságra!