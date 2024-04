Elképesztő dolog derült ki Szoboszlai Dominik új barátnőjéről

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Szoboszlai Dominikról a Best magazin készített egy hosszabb cikket a múlt héten. A bulvár újság így harangozta be a magyar válogatott játékosáról készült anyagát:

A 23 éves focista, Szoboszlai Dominik egy szemvillanás alatt lett világsztár, amikor tavaly nyáron a Liverpool leigazolta. Tehetsége mellett nehéz nem észrevenni, hogy piszkosul jóképű, ami tovább fokozza a népszerűségét és az „eladhatóságát”. Már most sokan a magyar David Beckhamként tartják számon.

Az interjúban nemcsak Szoboszlai Dominik sztársága, stílusa és jóképűsége került szóba, hanem a szerelmi élete is.

Mint ismert, a Liverpool nyolcasa március végén egy rejtélyes szőke hajú nővel jelent meg egyik barátja lakodalmán Budapest belvárosában.

Akkor még nem lehetett tudni, hogy a Szoboszlai és kisérője ténylegesen együtt vannak-e, vagy csak ismerkednek egymással. A Best magazin azonban a múlt heti cikkében arról számol be, hogy a magyar középpályás és a titkozatos székesfehérvári lány, akivel lencsevégre kapták már néhány hónapja járnak egymással.

A bulvár újság értesülései szerint a pár együtt nőtt fel Székesfehérváron. A szerelmük még a cikk szerint gyerekcipőben jár, amin a Székesfehérvár-Liverpool távolság sem segít.

Ki is derült rögtön valami a feltételezett barátnőről. A szőke lány Tomán Szabina diétás cégénél dolgozott, ám két het már nem dolgozik ott. A volt kollégáktól úgy értesültek, hogy most is azért nem érték el telefonon, mert mint oly sokszor az utóbbi időben, megint külföldön van…

(A focista feltételezett barátnője nem közszereplő, így a nevét nem áll módunkban nyilvánosságra hozni.)

