Elképesztő bírói tévedések segítették a Real Madridot a Chelsea ellen - Videó!

Véleményes ítéletek borzolták a kedélyeket a női BL-ben.

A női Bajnokok Ligája csoportkörének nyitófordulójában a Real Madrid és a Chelsea rangadója 2-2-es döntetlennel ért véget, miután a hajrában két véleményes bírói ítélet is a spanyol csapatot támogatta.

A találkozó hajrájában a Chelsea 2-1-re vezetett a Real Madrid ellen, amikor az utolsó negyedórán belül Del Castillo ellen jóval a tizenhatoson kívül szabálytalankodtak, ám nagy lendülettel beesett a büntetőterületen belülre, a bíró pedig tizenegyest ítélt, melyet Olga Carmona gólra váltott.

Ezt követően 2-2-es állásnál a Chelsea Niamh Charles góljával a harmadik találatát is bevitte volna, azonban les miatt érvénytelenítették a találatot, pedig a védőknél előrébb tartózkodó Kerr nem avatkozott játékba.

"Úgy gondolom, hogy megfosztottak minket egy 3-1-es győzelemről. A kispadról is látható volt, hogy a tizenegyest megelőzően kívül történt a szabálytalanság. Nehéz elhinnem, hogy mi történt, rendkívül fájdalmas, hogy így vették el tőlünk a győzelmet" - mondta Emma Hayes, a Chelsea vezetőedőzje a meccs után.

Az eset után felerősödtek azok a hangok, hogy a női Bajnokok Ligájában is be kéne vezetni a videóbíró-technológiát, noha elnézve, hogy a VAR kapcsán is mennyi kétes ítélet, hiba születik, az sem feltétlen lenne életbiztosítás.