Elitélték a gázolót, aki belehajtott a tömegbe a Liverpool parádéján

Súlyos, erőszakos múltja volt annak a férfinak, aki 2025. május 26-án autójával a Liverpool FC bajnoki parádéjának ünneplői közé hajtott. A 54 éves Paul Doyle-t kedden 21 év és hat hónap börtönbüntetésre ítélték, miután 134 ember sérült meg az ámokfutásban, köztük egy hat hónapos csecsemő is.

A bíróságon bemutatott fedélzeti kamerás felvételeken hallható, ahogy a volt királyi tengerészgyalogos ordítva hajt a tömegbe:

„Takarodjatok az útból! Mozgás! Mozgás!”

Andrew Menary bíró szerint Doyle tettei „olyan mértékű borzalmat és pusztítást okoztak, amilyet ez a bíróság korábban még nem tapasztalt”.

A Guardian információi szerint Doyle már jóval a tragédia előtt is hírhedt volt kontrollálhatatlan dühkitöréseiről. Egykori bajtársa a Királyi Tengerészgyalogságtól úgy jellemezte:

„Elég volt egy pillanat, és már ütött. Nulla volt az átmenet az ingerültség és az erőszak között.”

Doyle a kilencvenes évek elején több erőszakos bűncselekmény miatt is elítélték. 1993-ban egy kocsmai verekedés során leharapta egy tengerész fülét, amiért egy év börtönt kapott. A hadseregtől 1993-ban bocsátották el, miután rövid szolgálati ideje alatt hat katonai és polgári elítélést halmozott fel.

Egykori bajtársai szerint „kitaszítottá” vált az alakulatnál:

„Mindenki kerülte. Senki nem akart egy olyan ember közelében lenni, aki bárkit leüt, ha hozzáérnek.”

A gázolás brutalitása miatt sokan terrortámadásra gyanakodtak, amit a rendőrség gyorsan kizárt. John Fitzgerald főfelügyelő szerint: „Felfoghatatlan, hogy ez pusztán egy dühkitörés volt. Ez volt a legmegrázóbb felvétel, amit 20 év szolgálat alatt láttam.”

A mentőszolgálatok „csodának” nevezték, hogy senki sem halt meg. A Szent János Mentőszolgálat eseményparancsnoka szerint ez volt pályafutása legsúlyosabb tömegszerencsétlensége.

A bíróságon 78 áldozat számolt be maradandó testi és lelki sérüléseiről. Több gyermek rémálmokkal küzd, fél a tömegtől, és nem mer visszatérni Liverpool belvárosába. Egy édesanya elmondta: „A pillanat, amikor nem tudtam, él-e még a gyermekem, örökre velem marad.”

Egy másik sértett, Susan Farrell így szólt az ítélethirdetésen Doyle-hoz: „Százak életét tetted tönkre. Ne magadat sajnáld.”

