Elhunyt Laczkó Mihály, az MLSZ volt elnöke

Elhunyt Laczkó Mihály az MLSZ korábbi elnöke – jelentette be fia a közösségi médiában.

A magyar labdarúgás korábbi első embere 1935. május 6-án született Medgyesbodzáson. A Budapesti Műszaki Egyetemen 1969-ben szerzett vegyészmérnöki diplomát, majd 1971-ben doktori címet kapott. Mielőtt 1985-ben ő lett volna a Magyar Kábel Művek elnök-vezérigazgatója a cégnél végigjárta a ranglétrát.

1989-ben választották meg az MLSZ elnökének, majd 1994-ben Benkő László váltotta, ám 1996-ban visszatért a szövetség élére újabb két esztendőre.

Első ciklusának 1994. június 9-én lett vége, amikor Verebes József szövetségi kapitánnyal együtt lemondott egy belgiumi 3–1-es vereséget követően.

