Gyász: Elhunyt Horváth Csaba, a Mosonmagyaróvár korábbi edzője

A Credobus Mosonmagyaróvár hivatalos közleményben tudatta, hogy korábbi utánpótlás- és felnőtt vezetőedzőjük, Horváth Csaba eltávozott. A hír különösen tragikus annak fényében, hogy a szakember mindössze 41 éves volt, és novemberben még győztes mérkőzésen irányította aktuális csapatát.

Pályafutása: Az utánpótlástól a másodosztályig

Horváth Csaba karrierje ezer szállal kötődött Mosonmagyaróvárhoz. Az egyesületnél töltött évei alatt a szakmai ranglétra minden fokát végigjárta. Szakmai útját két U19-es bajnoki cím és a Megye I-es csapat sikeres irányítása alapozta meg, amelynek betetőzéseként a 2022/23-as szezonban már az NB II-es gárda vezetőedzőjeként bizonyíthatta elhivatottságát.

„Gyászol az MTE Család”

A klub érzelmes sorokkal búcsúzott egykori mentorától, kiemelve, hogy Horváth nemcsak edzőként, hanem emberként is pótolhatatlan űrt hagy maga után.

"Csaba meghatározó alakja volt egyesületünk szakmai életének. Szakmai alázata, embersége és a fiatalok iránti elkötelezettsége örökre része marad klubunk történelmének. Emlékét tisztelettel és hálával őrizzük" – olvasható az MTE közleményében.

Győzelemmel zárt a kispadon

Bár a legtöbben a Mosonmagyaróvárhoz kötik, Horváth Csaba haláláig aktív maradt: az NB III-as Komárom VSE trénereként dolgozott. Utolsó mérkőzését 2024. november 23-án vívta, ahol csapata 2–0-s győzelmet aratott a Balatonfüred felett. Ez a siker maradt a szakember végső szakmai búcsúja a magyar futballpályáktól.