Elhunyt az angol legenda

Hetvenkét éves korában elhunyt Ray Clemence, a és a legendás angol válogatott labdarúgója.

A két klub vasárnap közölte a hírt, illetve fejezte ki együttérzését a gyászoló családtagok felé.

Clemence profi karrierjét a Scunthorpe Unitedben kezdte, majd a Liverpool szerződtette, amelyben 14 év alatt több mint 450 mérkőzésen lépett pályára. Az együttessel öt bajnoki címet és egy FA Kupát nyert, míg az európai kupaporondon háromszor a BEK-ben, kétszer az UEFA Kupában bizonyultak a legjobbnak.

A kapus 1981-től hét éven át szolgálta a Tottenham gárdáját, amellyel az FA Kupában az UEFA Kupában is legjobb lett.

