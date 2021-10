Elhunyt a skót edzőlegenda

Elhunyt a Rangers és a skót válogatott legendás edzője, Walter Smith.

Smith két időszakban is a skót Rangers menedzsere volt, 1991-1998 között, valamint 2004-2007 között összesen 21 trófeát – 10 bajnoki címet, 5 skót kupát, 6 ligakupát – nyert, emellett vezette az Evertont, valamint 2004-2007 között hazája válogatottjának szövetségi kapitányaként is tevékenykedett.

A Rangers egy közleményben tudatta a legendás edző halálhírét, aki már egy ideje betegeskedett, de így is mindent megtett, hogy segítse a glasgow-i csapatot.

Smith játékos karrierjét 1966-ban a Dundee-ben kezdte, rövid dallasi és dumbartoni kitérő után itt is fejezte be pályafutását labdarúgóként 1980-ban. 1986-ban már a világbajnokságon Alex Ferguson segítője volt a válogatott mellett, majd ugyanebben az évben Graeme Souness asszisztense lett a Rangersnél, tőle is vette át a stafétát 1991-ban a glasgow-i egyesület kispadján. Legnagyobb sikereit itt is érte el, a klubnál igazi legendaként tisztelik.

Walter Smith 73 éves volt.