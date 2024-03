Elhunyt a Fiorentina vezérigazgatója

57 éves volt.

Váratlanul elhunyt az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Fiorentina igazgatója, Joe (Giuseppe) Barone, aki vasárnap, csapata Atalanta elleni bajnokija előtt lett rosszul, s ezért elhalasztották a mérkőzést.



A hírt hivatalos oldalán jelentette be a csapat.



"Mély bánattal és mérhetetlen szomorusággal megerősítjük, hogy a Fiorentina elvesztette egy fontos alakját, egy embert, aki történelmet írt a csapattal és akit soha nem feledünk - írta közleményében a klub.

Giuseppe Barone vezérigazgató a mai nap elhunyt a San Raffaele Kórházban Milánóban, miután váratlanul rosszul lett szombaton.

A cikk lejjebb folytatódik

Mindenki, aki kötődik a Fiorentinához lesúlytva fogadta a hírt arról, hogy az ember, aki mindig professzionálisan végezte mukáját és a szívét, valamint a lelkét adta a klubért már nincs köztünk.

A teljes Viola-világ részvétét fejezi ki Giuseppe feleségének Camillának, gyermekének, illetve a teljes Barone családnak ezekben a nehéz időkben"



Barone vasárnap délután, az Atalanta–Fiorentina bajnoki napján a hírek szerint szívinfarktust kapott.

Az 57 éves szakember 2019 óta dolgozott a firenzeiek igazgatójaként, irányítása alatt pedig kétszer is kivívták a nemzetközi kupaindulást, s most is versenyben vannak az Európa-konferencialigában.