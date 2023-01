Elhappolta városi riválisa elől az ukrán tehetséget a Chelsea! – hivatalos

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Hivatalos oldalán jelentette be a Chelsea, hogy szerződtette a Sahtar Donyeck 22 esztendős tehetségét, Mihajlo Mudrikot. A futballista mindenben megegyezett a klubbal, és egy nyolc és félévre szóló szerződést írt alá.

„Örülök, hogy a Chelsea játékosa lehetek. Egy hatalmas klub, egy nagyszerű bajnokságban, és a terveik is nagyon meggyőzőek voltak számomra a karrierem ezen szakaszán. Alig várom, hogy találkozhassak az új csapattársaimmal, és Graham Potter kezei alatt dolgozhassak" – nyilatkozta a klub hivatalos oldalának az ukrán játékos.

Mudrik az elmúlt időszak egyik legkeresettebb játékosa lett, több sajtóhír is arról számolt be, hogy az Arsenal játékosa lesz, ráadásul ő maga is többször posztolt a londoni együttes mérkőzéseiről fotót saját Instagram oldalán.

A transfermarkt.de adatai alapján 70 millió euró ellenében vásárolta meg Mudrikot a Chelsea, aki a londoniak ötödik téli igazolása.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Zalaegerszeg-Ferencváros magyar bajnokin a hazaiak győzelme 4.70, a döntetlen 4.00, a vendégsiker 1.70-szeres szorzóval fogadható. (x)