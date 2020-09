Elhalasztották a Futsal BL sorsolását

Véglegesedett a mezőnye, amelynek résztvevője magyar részről az MVFC Berettyóújfalu csapata lesz.

Az Európát is sújtó koronavírus helyzet miatt azonban az UEFA továbbra is keresi a megfelelő lebonyolítási formát a már elindult versenysorozatainak tapasztalatait is felhasználva, hogy a lehető legkisebb legyen a klubok egészségügyi kockázata.

Emiatt a szeptember 15-re tervezett sorsolást későbbre halasztotta az európai szövetség, az új időpont még nem ismert.