Elhagyhatja az Egyesült Királyságot a börtönviselt futballista

Továbbra is van esély, hogy elhagyja Nagy-Britanniát a Sunderland egykori futballistája.

Nem tért vissza a futballba Adam Johnson, aki 2019-ben szabadulhatott a börtönből. A futballistát még 2016-ban küldték el a Sunderlandtől, miután szexuális kapcsolatot létesített egy fiatalkorúval, amit aztán be is ismert a hatóságoknak. A botrányt követően a családja mindent megtett, hogy ismét találjon egy csapatot magának a szélső, az is tervben volt, hogy külföldre költözik, azonban a helyzete egyáltalán nem volt egyszerű.

Amikor 2016-ban hat év börtönbüntetésre ítélték Johnsont a játékosok szervezetének (PFA) elnöke, Gordon Taylor kétség nélkül kijelentette, a szélső nem hiszi, hogy valaha folytathatja profi pályafutását. "Nem volt váratlan, hogy ilyen büntetést szabnak ki rá, hiszen a bíró kijelentette, hogy nagyon súlyos bűnt követett el Johnson."

2019-ben aztán három év után szabadon engedték, majd ezután megjelentek olyan hírek, hogy felveszi több klubbal is a kapcsolatot, hogy alkalmazzák. A Daily Mirror közlése szerint Johnson testvére, Faye egy barátjuknak elmondta, nyílt levelet fog írni bátyja a csapatoknak, hogy adjanak neki még egy esélyt. Később aztán a The Mail arról adott hírt, hogy Ligue 1 és 2-es csapatok is érdeklődtek a szélső iránt, azonban nem akart így visszatérni a pályára.

Az első hivatalos közleményében aztán bocsánatot kért mindenkitől Adam Johnson, aki mély bűntudatáról is vallott. "Nagyon sajnálom, hogy megtettem ezt, és elnézést kérek azoktól akik ebben az ügyben bármilyen módon benne voltak. Soha nem kellett volna ennek megtörténnie. Mostantól a jövőmre szeretnék koncentrálni, és meg akarom mutatni, hogy megváltoztam."

Azóta Adam Johnson ismét apa lett, miután ismét összejött korábbi partnerével, Stancey Floundersszel. Emellett továbbra is opció számára, hogy külföldre költözzön a The Sun értesülései szerint. Ehhez azonban a rendőrséggel is egyeztetnie kell a korábbi játékosnak.