Eldőlt: Svájc és Kamerun ellen sem játszik Neymar!

Áldozatokkal járt a szerbek elleni győzelem.

Pénteken eldőlt, hogy a brazilok két ásza, Neymar és Danilo sérülés miatt nem játszhat válogatottjuk következő két világbajnoki mérkőzésén - számolt be a hírről az MTI.



A brazilok orvosi stábja most jelentette be, hogy Neymarnak és Danilónak is a szalagjai sérültek meg a szerbek ellen 2-0-ra megnyert csütörtök esti összecsapáson, így biztosan nem léphetnek pályára hétfőn Svájc és jövő pénteken Kamerun ellen a katari vb csoportkörében.

A szerbek elleni összecsapáson Neymart a 80. percben le kellett cserélni bokasérülés miatt, míg Danilo – aki szintén a bokáját fájlalja – végig játszotta a találkozót.

