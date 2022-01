Eldőlt, hol folytatja Dzsudzsák Balázs

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Csapatkapitányunk tavasszal is a Lokit erősíti – ezzel a címmel adott ki közleményt a DVSC labdarúgó csapata. Arról korábban Goal is beszámolt, hogy Dzsudzsák Balázs neve felröppent a dunaszerdahelyi DAC-nál is, most azonban úgy tűnik, a korábbi válogatott játékos marad Debrecenben.

„Bár szokás szerint rengeteg pletyka, találgatás és meg nem erősített sajtóinformáció látott napvilágot Dzsudzsák Balázst illetően, a DVSC ezúton tudatja, hogy a 108-szoros válogatott labdarúgó továbbra is a Loki mezében ragadhatja tapsra a szurkolókat. A debreceni csapatkapitány a DVSC élő szerződéssel rendelkező játékosa, és a tavaszi idényben is az marad. Klubunkhoz egyébiránt semmilyen másik csapattól nem futott be hivatalos megkeresés Dzsudzsák Balázs kapcsán.” – áll a DVSC közleményében.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Debrecen január végén a Kisvárdát fogadja bajnokin, a hazaiak sikere 2.90, a döntetlen 3.15, a vendéggyőzelem 2.45-szörös pénzt fizet. (x)