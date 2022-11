Eldőlt, hogy a Ferencváros támadója mehet-e a világbajnokságra

Nyerj 40 millió forintot az Unibeten! Ehhez nem kell futball szakértőnek lenned, sőt! Egy borzasztó szelvényt kell összeállítanod, ahol lehetőleg nem találsz el semmit! Ide kattintva találod meg a kihagyhatatlan ajánlatot!

Az elmúlt napokban többször is beszámoltunk róla, hogy a Ferencváros támadója, Ryan Mmaee számára nyitott volt a lehetőség arra, hogy bekerüljön a marokkói válogatott keretébe társai sérüléséből kifolyólag, ám úgy tűnik, hogy minden remény elveszett számára. Az afrikai válogatott vb-kerete ugyanis mással bővült.

A világbajnokságra készülő marokkói válogatott az elmúlt napokban két játékosát is elvesztette: Amine Harit biztosan kihagyja a tornát és Zakaria Abuklal szereplése is erősen kérdésessé vált. Ryan Mmaee helyett azonban a szövetségi kapitány, Valid Regraui Anass Zarouryt nevezte be a tornára.

Az észak-afrikai ország szövetsége azonban végül úgy döntött, Harit helyére nem Mmaee-t, hanem a belga-marokkói kettős állampolgárságú Zarouryt hívja be a vb-keretbe, miután szerdán a FIFA engedélyezte az országváltást, amire azért volt szükség, mert a Burnley 22 éves támadója több utánpótlás korosztályban pályára lépett a belga válogatott színeiben. Arról egyelőre nincs hír, hogy Abuklalt kell-e helyettesíteniük a marokkóiaknak.

السيد وليد الركراكي يوجه الدعوة لانس زروري للمشاركة في نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022 🇶🇦



🚨 We are pleased to announce that Anass Zaroury will be joining our National Team#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/hF0RLEmER3