Eldőlt! Guardiola marad a Manchester City-nél

1+1 éves lesz az új megállapodás.

Pep Guardiola, a Manchester City menedzsere, újabb egyéves szerződést fog aláírni a Manchester City-vel, amelyhez egy további 12 hónapos hosszabbítás lehetősége is kapcsolódik.

Guardiola jelenlegi szerződése az utolsó évéhez érkezett a Manchester Citynél, de a The Athletic szerint a spanyol edző folytatni fogja karrierjét a Premier League bajnokánál. A korábbi Barcelona és Bayern München edzője egy újabb 12 hónapos megállapodást kötött, és a hosszabbítás egy további éves opciót is tartalmaz. A Manchester City várhatóan hamarosan hivatalosan is bejelenti Guardiola új szerződését, ezzel véget vetve a jövőjével kapcsolatos spekulációknak.

A spanyol tréner hat Premier League címet, két FA Kupa győzelmet, négy Ligakupát és egy Bajnokok Ligáját is nyert a csapattal. Ennek ellenére a City jelenleg nehéz szezonon megy keresztül, hiszen az utolsó négy mérkőzésüket elveszítették a válogatott szünet előtt.