Eldőlt, folytatja-e Lionel Messi a válogatott pályafutását

A kérdésre határozott és egyértelmű választ adott az argentin klasszis.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Egy dolog hiányzott Lionel Messi számára a pályafutásából, 2022. december 18-án azonban révbe ért, hiszen tizenegyespárbajt követően megnyerte a világbajnokságot Argentínával. A találkozót követően többek között a jövőbeli válogatott pályafutásáról is kérdezték a klasszist, aki határozott választ adott abban a kérdésben, visszavonul-e a nemzeti tizenegytől.

„Nincs szebb ennél a trófeánál, nagyon-nagyon akartam ezt a sikert" – kezdte gondolatait Lionel Messi, majd hozzátette, alig várja hogy hazatérjenek a trófeával Argentínába, és hogy az ottani szurkolók előtt is magasba emelhesse azt. Majd arról is beszélt, ezzel a sikerrel akarta lezárni a pályafutását, ami most megadatott számára.

„A végére minden összeállt, imádom a futballt, élvezem, amit csinálok, és hogy tagja vagyok ennek a csapatnak. Pont ezért nem hagyom most abba, nem tervezek búcsúzni, még szeretnék pályára lépni az argentin válogatottban, főleg így, hogy világbajnok lettem" – jelentette ki a klasszis.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Ferencváros Európa-liga győzelme 201-szeres szorzóval fogadható. (x)