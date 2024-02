Eldőlt: ezekkel a játékosokkal indul harcba tavasszal az Ekl-ben a Ferencváros!

Három helyen tudtak változtatni.

A mai napon hivatalossá vált, hogy milyen kerettel készül a Ferencváros az Olympiakosz ellen az Európa Konferencia-liga rájátszására.

A fradi.hu közleménye szerint Dejan Sztankovics az őszi, csoportkörös csapathoz képest három helyen változtatott.

"Az UEFA szabályainak megfelelően három helyen tudunk változtatni a kereten az UEFA Európa Konferencia Ligában, ami mindig nehéz helyzetbe hoz minket. Ilyenkor nagyon nehéz döntéseket kell meghozni, ami sokszor talán nem is igazságos. Minden szempontot figyelembe véve főleg védő pozícióban sok kérdőjel van jelen pillanatban, hogy ezek a játékosok mikor lesznek újra 100 %-os állapotban. Henry Wingo be fog kerülni mindenféleképpen, illetve Habib Magia és Kenan Kodro is. Ők lesznek a három új, valamint kikerült Anderson Esiti, Owusu Kwabena és Adama Traoré, legutóbbi a sérülése miatt hosszabb távon nem áll rendelkezésünkre, illetve a távozása után Sigér Dávid is lekerült a listáról" - mondta Hajnal Tamás sportigazgató a klub hivatalos honlapjának.

A Ferencváros kerete az Olympiakosz elleni Ekl-párharcra:

Kapusok: Dibusz Dénes, Varga Ádám

Védők: Ismail Aaneba, Myenty Abena, Botka Endre, Ibrahim Cissé, Eldar Civic, Samy Mmaee, Pászka Lóránd, Cristian Ramírez, Henry Wingo

Középpályások: Muhammad Abu Fani, Mohamed Ali Ben Romdhane, Muhamed Besic, Habib Maiga, Cebrail Makreckis, Kristoffer Zachariassen

Támadók: Marquinhos, Kenan Kodro, Lisztes Krisztián, Alekszandar Pesics, Varga Barnabás