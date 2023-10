Eldőlt, Csercseszov lesz-e a DAC új vezetőedzője

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A héten röppent fel a lehetősége annak, hogy Sztanyiszlav Csercseszov lehet a gyengélkedő Dunaszerdahelyi AC következő vezetőedzője, melyet azonban egy közeli forrás cáfolt.

A szlovák bajnokságban mérsékelten teljesítő DAC két héttel ezelőtti kinevezett sportigazgatója, Gleb Platov a csakfoci.hu részére adott interjúban többek közt Csercseszov kinevezésének lehetőségét is határozottan cáfolta:

"Ennek semmi alapja nincs, csak egy kitaláció, nem tárgyalunk sem vele, sem senki mással. Ahogyan az imént is említettem, a DAC-nak jelenleg is van egy kiváló vezetőedzője, akivel elégedettek vagyunk."

A sportvezető az esetleges további magyar igazolásokkal kapcsolatban elárulta, hogy "folyamatosan rajta tartjuk a szemünket a piacon, és ahogyan az előző átigazolási időszakban, úgy a következőben is előfordulhat, hogy Magyarországról erősítünk, hiszen nyáron is szereztünk meg olyan játékost, aki nagy erőssége most a csapatnak, gondolok itt például Csinger Márkra".

Az előző idényben ezüstérmes DAC meglepetésre csak a hetedik helyen áll a szlovák ligában.