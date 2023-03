Eldőlt Cristiano Ronaldo sorsa a válogatottnál

Cristiano Ronaldo kétségtelenül Portugália történetének legeredményesebb válogatott játékosa, mind címek, mind gólok terén.

Az ötszörös aranylabdás játékos Eb-t és Nemzetek Ligáját nyert a luzitánokkal, 118 góljával pedig Portugália történetének legeredményesebb góllövője.

Azonban mindenki, még Ronaldo felett is eljár az idő, a 38 éves játékos már közel sem hozza azokat a számokat, mint fénykorában. Fernando Santos a katari világbajnokságon is többször a kispadra száműzte a Real Madrid egykori kiválóságát, az azóta menesztett szövetségi kapitány nem is bánta meg döntését, hiszen a Ronaldo helyén pályára lépő Gonçalo Ramos rögtön egy mesterhármassal hálálta meg a bizalmat Dél-Korea ellen.

Fernando Santost a télen Roberto Martínez, a belgák egykori trénere váltotta.

A Martínez vezette szakmai stáb ma hirdette ki az Eb-selejtezőkre készülő portugál keretet, melyben Cristiano Ronaldo neve is szerepel. A spanyol szakember újságírói kérdésekre elmondta, hogy szerinte a kor csak egy szám, és a kritikák ellenére az al-Nassr csatárának igen is helye van a válogatottban:

"Cristiano Ronaldo nagyon elkötelezett a válogatott iránt. Pótolhatatlan tapasztalattal rendelkezik, és nagyon fontos figurája a csapatnak. Nem a kort nézem."

– indokolta döntését Martínez.

