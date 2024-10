Eldőlni látszik Lewandowski sorsa a Barcelonánál

A 36 esztendős csatár szerződése 2025 nyarán jár le, ám a katalánok meghosszabbítanák azt.

Kiváló formának örvend a lengyel válogatott Robert Lewandowski, aki az idei szezonban minden sorozatot figyelembe véve 11 meccs alatt már 12 gólnál és két gólpassznál jár a Barcelona színeiben, amivel vezeti a La Liga góllövőlistáját (10 találattal).

A 36 éves klasszis kontraktusa 2025 nyarán jár le a katalán klubnál, ám az automatikusan meghosszabbodik, amennyiben ebben a szezonban a találkozók legalább 55%-án pályára lép. Erre pedig igen nagy esély mutatkozik, ugyanis eddig minden találkozón a kezdőcsapatban kapott helyet.

Lewandowski mellett másik rutinos labdarúgójával is hosszabbítana a Barcelona. Az alapembernek számító 33 éves spanyol hátvéd, Inigo Martinez szerződése is a szezon végén jár le, ám Hansi Flick mindenképp hosszabbítana vele is, hisz a rengeteg fiatal mellett szüksége van jó formában lévő rutinos labdarúgókra is, akik a pályán kívül is segítségére lehetnek.