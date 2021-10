Eldőlni látszik, hol folytatja Dybala

A Tuttosport információi szerint az argentin nagyon közel áll ahhoz, hogy aláírja új szerződését a Juventusszal.

Paulo Dybala és a jövője körül hónapok óta zajlanak a találgatások: vajon megy, vagy marad Torinóban. Az utóbbi hetekben már inkább arról szóltak a hírek, hogy az argentin marad, ahol van, és a Juventusszal meghosszabbítja jövő nyáron lejáró szerződését.

A Tuttosport most arról számolt be, hogy már nagyon közel állnak az egyességhez a felek, és a hírek szerint Dybala 2026-ig szóló kontraktus ír alá a torinóiakkal. A támadó a Juventus egyik legnagyobb értéke, a Transfermarkt 50 millió Euróra tartja. Ebben a szezonban a Seria A-ban 5 meccsen négy kanadai pontot (2 gól, 2 assziszt) szorgoskodott össze, és a Bajnokok Ligájában is van már gólja az idényben.

