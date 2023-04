Elárverezik a Győri ETO FC nevet

Olcsón hozzá lehet jutni jó pár névjegyhez.

A Győri ETO több védjegyét is árverésre bocsátották a napokban, köztük magát a Győri ETO szóösszetételt, illetve a klub egykori, tragikus körülmények között elhunyt labdarúgójáról, Fehér Miklósról elnevezett díjat is. A védjegyek a brókerbotrányba belebukó Quaestor vagyonának maradványai, és most darabonként 100 ezer forintért árulják őket, egyelőre nem sok sikerrel. - írja a G7.hu

A most elárverezésre kerülő védjegyeket korábban a Győri ETO FC Kft. illetve az ETO Park Kft. birtokolta. 2015-ig, a Questura összeomlásáig ez a két cég fogta össze a 16 ezres stadiont, a 103 szobás ETO-hotelt, a bevásárlóközpontot, a parkolót és az egyéb kisebb értékű ingatlanokat.

A tavaly elárverezésre került, az előbb felsorolt ingatlanok kisebb részét az állam, a nagyobb részét Paár Attila szerezte meg. Végül a két fél között több csere is történt, így végül az állam a stadiont szerezte meg, míg Paár töredék áron jutott hozzá az ingatlanokhoz, írta a 24.hu.

Most a védjegyek sorsa van elárverezés alatt. A most megvehető védjegyeket darabonként 100 ezer forintért lehet megvásárolni. Az elárverezésre váró védjegyek között szerepel: a ETO PARK HOTEL, a Győri ETO, a Győri ETO FC, Győri Egyetértés Torna Osztály, a Győri ETO FC – a vidék csapata jelmondat és még a Fehér Miklós nevét viselő védjegy is.

A védjegyek értékesítéséből összesen 900 ezer forint folyhatna be. Az aukciókon azonban egyelőre egyetlen ajánlat sem érkezett, így előfordulhat, hogy eredménytelenül záródnak.

