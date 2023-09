Elárulta Máté Csaba, hogy hol folytatja? Helyszínen tekintette meg a magyar bajnokit!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Máté Csaba sikeres korszakot tudhat maga mögött, miután a Ferencváros ideiglenes vezetőedzőjeként 12 mérkőzésen 11 alkalommal tudott győzelmet felmutatni. A magyar szakembert az FTC leváltotta, így megnyílt az út, hogy akár más NB I-es csapatnak legyen a vezetőedzője.

A cikk lejjebb folytatódik

A Ferencváors-Kisvárda bajnokin a hazai győzelem 1.19, a döntetlen 7.25, a vendégek sikere pedig 14.00-szeres szorzóval fogadható. (x)



Amint azt korábban mi is megírtuk, az 58 esztendős edzőt is kiszemelte a rossz formában lévő Fehérvár FC. A Fehérvár az élvonalbeli szezont egy győzelemmel, egy döntetlennel és négy vereséggel kezdte, valamint a múlt hétvégén a Magyar Kupából is kiesett az NB III-as ESMTK ellen.

A Vidi és a tréner között informálisan már el is kezdődtek az egyeztetések, és mindkét felet érdekelte a közös folytatás, de első körben arra volt szükség, hogy a fehérváriak lezárják a Bartosz Grzelaktól való elválást. A hétvégén pedig úgy tűnik meg is született két megegyezés. Minden jel arra mutat, hogy a Fehérvár-Videoton mérkőzés után menesztik Bartosz Grzelakokot és helyére a találkozót a helyszínen megtekintő Máté Csaba kerül majd.

A magyar szakembert az M4 Sport kamerái vették észre, így már nem is rejtély, hogy komoly tárgyalásokat folytatott a Vidivel, sőt akár a napokban bejelenthetik érkezését.