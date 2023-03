Elárulta a magyar kisfiú, miért nem kapott kabátot a bolgár kapustól

Csak egyetlen gyermeknek nem jutott kabát a szeles, hideg időben.

A 3-0-ás magyar győzelemmel végződő Bulgária elleni első Európa bajnokság selejtezőmeccs előtt a játékosokat kikísérő kis labdarúgók vonultak fel a pályán. A szeles, hűvös időben csak egy gyermeknek nem jutott kabát, a veszprémi Palotai Nándornak.

A kisfiú a Veszprémi Hírpoltálnak mondta el, hogyan élte meg az estét.

"A kisöcsém, Bálint és én is meghívást kaptam a mérkőzésre. Három hétig úgy aludtunk el és ébredtünk fel, hogy csak erre az alkalomra vártunk. Nagyon jól éreztük magunkat!"

-mondta el Nándor.

Arról, hogy miért nem kapott kabátot elmesélte, hogy az összes kezdő játékos - magyar és bolgár részről - viselt bemelegítő kabátot, azonban a vendégek kapusa nem hozott ki magával az öltözőből ilyen felszerelést. Így a fiatalembernek csak a korábban kapott magyar mezben és nadrágban kellett álldogálnia a pár fokos időjárási körülmények között. Nándor meglepetésre úgy fogalmazott egy percig sem fázott, jól bírta a körülményeket. Azonban elárulta, hogy a korábbi hírekkel ellentétben nem kapott tüdőgyulladást.

Az interjúban szót ejtett arról is milyen élményekkel és emlékekkel távozott:

"A teljes felszerelést, amiben kivonultunk haza is vihettük. Abban aludtunk, másnap a mezben mentünk iskolába. Kaptunk finom vacsorát is és a találkozót egy külön szektorban tekinthettük meg."

-mondta Nándor.

Elmondta, anyukája és apukája is nagyon büszke rá, azóta is lelkesen jár edzésre, hogy egykor maga is válogatott labdarúgó lehessen.

