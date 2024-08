Eladta angol válogatott kapusát az Arsenal - hivatalos!

Kerkezéktől érkezhet az utódja.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Az angol élvonalbeli Southampton pénteken bejelentette, hogy szerződtették Aaron Ramsdale-t az Arsenaltól.

A 26 esztendős, ötszörös angol válogatott hálóőr négy évre szóló szerződést kötött a Premier League-et két 1-0-ás vereséggel kezdő együttessel.

A cikk lejjebb folytatódik





Ramsdale a Sheffield Unitedben nevelkedett, szerepelt a Bournemouth, a Chesterfield és a Wimledon együtteseiben, az elmúlt három szezont pedig az Ágyúsoknál töltötte, ahol két idényen keresztül első számú kapus volt, összesen 89 találkozón szerepelt a londoniak színeiben.

Az Arsenal a hírek szerint valamivel több mint 21 millió eurót kapott Ramsdale játékjogáért, akinek már az utódját is megtalálták, hamarosan be is jelenthetik ugyanis a 35 esztendős brazil kapus, Neto érkezését a Bournemouth együttesétől.