EL: Korona előtti időket idézték a Granada rajongói

Történelmi tettet hajtott végre a Granada azzal, hogy bejutott az Európa-liga negyeddöntőjébe, amelynek hazai mérkőzésén nem kisebb csapatot fogadtak, mint a Manchester United.

A rajongók a koronavírussal nem sokat törődve tömegesen gyűltek össze a város utcáin és kísérték a csapatot a stadionba vezető úton. Szinte már a vírus előtti időket idéző pillanatokat örökítettek meg a fanatikus szurkolókról.

A mérkőzés közben is gondoskodtak a hazaiak rajongói a figyelemről - legalábbis az egyikük biztosan.

An interesting start to proceedings in Granada vs Manchester United. pic.twitter.com/fdZUABMBxy