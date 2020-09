EL: győzött a Fehérvár, nem kell megmagyarázni

A Bohemians elleni első EL-selejtezőn aratott kínkeserves győzelem után mondta Márton Gábor, a Fehérvár vezetőedzője, hogy ő bizony nem magyarázza meg a győzelmet. Nos a csapata Máltán is nyert 1–0-ra a második selejtezőben, de azért lehet, hogy ez a találkozó magyarázatra szorulna, mert ezen a mérkőzésen a szerencsésebb csapat jutott tovább.

A magyar együttes nem kezdte rosszul a meccset, hiszen mindjárt az elején Budu Zivzivadze került helyzetbe, de a légiós hibázott. A folytatásban is voltak lehetőségei a Fehérvárnak, de a csapat kicsit lagymatagnak tűnt a máltai műfüvön. A Hibernians fegyelmezette védekezett, nem is nagyon hibázott hátul, így az első félidőben nem született gól.

A második félidőben egy fokkal jobb volt a magyar gárda, amely egy szögletet követően Boban Nikolov közeli találatával előnybe is került. Ivan Petrjak a meccset is eldönthette volna, de nem tudta értékesíteni a lehetőségét. A Fehérvár nem tudta eldönteni a párharcot és majdnem bajba is került, mert a végén a hazai Rundellk Winchester a gólvonal előtt nem találta el a labdát, a lefújás előtt meg Jurgen Degabriele találta el a lécet.

A Fehérvár nehezen, de továbbjutott és a svájci Servette, vagy a francia Reims lesz az ellenfele a következő körben.

Hibernians (máltai)-Fehérvár FC 0-1 (0-0)

Ta' Qali, zárt kapus, v.: Ivajlo Sztojanov (bolgár)

Hibernians: Cremona – Agíus, Almeida, Apap – Z. Grech (Winchester, 64.), Shodiya, J. Grech, Attard (Vella, 82.), Artiles – Teixeira (Uzeh, 74.), Degabriele

Fehérvár FC: Kovácsik – Bolla, Musliu, Stopira, Fiola – Alef (Pátkai, 51.) – Nego, Nikolov, Houri, Petrjak (Evandro, 82.) – Zivzivadze (Nikolics, 88.)

Gólszerző: Nikolov (61.)

Kiállítva: Shodiya (93.)

Sárga lap: Almeida (66.), J. Grech (94.) illetve Kovácsik (77.), Evandro (92.), Stopira (93.)