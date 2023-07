El Clásico a pályán kívül is: a Barcelonát választotta a török tehetség

Hamar berobbant a köztudatba Szalai Attila csapattársa.

A két spanyol gigász csapat, a Barcelona és a Real Madrid folyamatosan harcol egymással - hol a pályán, hol azon túl. A nyáron az átigazolások terén vetélytárs a két egyesület, jelenleg egy török tehetségért vannak versenyben.

Arda Güler a Szalai Attilát foglalkoztató Fenerbahce labdarúgója. A mindössze 18 éves ballábas támadó tavaly robbant be a török élvonalba, sőt 2022 novemberében a nemzeti csapatban is bemutatkozhatott. Tehetsége felkeltette több európai top-klub érdeklődését is, így az AC Milan, az FC Barcelona és a Real Madrid is folyamatosan követte Ardat.

Szerződtetésére a legnagyobb esélye a két spanyol klubnak volt, ők személyes találkozókat is folytattak a játékossal és a Fenerbahceval is. Azonban ez a csata is eldőlni látszik a két ellenfél között. Katalán információk szerint a Barcelona pole-pozícióban van Arda Güler megszerzéséért folytatott harcban.

A Barcelona elnöke, Joan Laporta is megerősítette, hogy Deco Törökországban járt, hogy minden részletet rendezzen a fiatal játékos átigazolása kapcsán. Katalán portálok szerint pozitívan álltak fel a felek a tárgyalóasztaltól. A Barcelona körülbelül 23 millió eurót fog kifizetni a játékosért. Az üzlet része, hogy Arda még marad egy évet a török élvonalban és csak 2024 nyarán csatlakozik a gránátvörös-kékekhez. A támadó is megegyezett a katalánokkal: öt évre kötelezi el magát, egy milliárd eurós kivásárlási ára lesz, szerződésében pedig egy 10 miliió eurós közvetítői jutalékot is belefoglaltak.

A Barcelonának nagy előnyt jelentett, hogy a korábbi mezszponzoruk, a Beko elnöke az az Ali Koc, aki a Fenerbahce első embere is egyben. A két fél jó kapcsolatot ápol azóta is, hogy elváltak útjaik.

Joan Laporta és Mateu Alemany a tegnapi nap folyamán vázolták fel a La Liga vezetőinek a pénzügyi tervet, amivel regisztrálják majd Ardat. Egyelőre a liga jóváhagyására várnak.

