EKL: Idegenben gálázott a Ferencváros

A Ferencváros fölényes, 6-1-es győzelmet aratott a máltai Hamrun Spartans vendégeként a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének harmadik fordulójában, a párharc csütörtöki első mérkőzésén.







Kiválóan kezdett a magyar bajnok, a Fehérvár elleni vasárnapi bajnokin három gólpasszt kiosztó Abu Fani közel 30 méterről lőtt óriási gólt. A hazaiak a kapott gólt követően nagy erőkkel rohamoztak az egyenlítésért, de a ferencvárosi védelem - élén a kapuban Dibusszal - magabiztosan hárította el a próbálkozásokat.

A félidő második része már újra a Ferencvárosról szólt, a zöld-fehérek több bíztató lehetőséget is kidolgoztak, de az állás nem változott.

A fordulást követően a Ferencváros gyorsan eldöntötte a mérkőzést és minden bizonnyal a párharcot is, 20 percen belül Varga háromszor, Zachariassen pedig egyszer talált be. Ezzel mindkét játékos folytatta remek sorozatát: a norvég légiós egymást követő harmadik mérkőzésén talált be, míg az OTP Bank Liga előző kiírásában a Paks színeiben gólkirály magyar válogatott csatár eddigi hat fellépésén összesen ötször volt eredményes.

A folytatásban Varga közel állt a negyedik góljához, azonban a kapufát találta el, majd Traoré növelhette volna többször is az előnyt.

A hazaiak becsülettel hajtottak a szépítésért, amely Montebello révén a 89. percben sikerült, de szinte rögtön a középkezdés utáni magyar támadásból Owusu is betalált, beállítva ezzel a végeredményt.