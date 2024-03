Ekl: Egy könnyebb és egy nehezebb ágat hoztak össze az idei szezon utolsó UEFA sorsolásán

A harmadik számú európai kupasorozatban is eldőlt, ki milyen ágon juthat el a döntőig.

Kisorsolták az Európa Konferencia-liga negyeddöntők párosításait, illetve már tudjuk, hogy milyen ágon lehet eljutni egészen a döntőig Athénba.



Lezajlott az utolsó sorsolás is ebben a szezonban, amely az európai kupasorozatokat érinti, hiszen kialakult a végső ágrajz és lehetséges párosításokat is tudjuk már az Ekl-ben is.

Negyeddöntők (április 11. és április 18.):

Brugge - PAOK

Olympiacos - Fenerbahce

Aston Villa - Lille

Viktoria Plzen - Fiorentina

Elődöntők (május 2. és május 9.):

Aston Villa/Lille - Olympiacos/Fenerbahce

Viktoria Plzen/Fiorentina - Brugge/PAOK

Döntő (május 29., Athén):

Aston Villa/Lille/Olympiacos/Fenerbahce - Viktoria Plzen/Fiorentina/Brugge/PAOK