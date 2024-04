Ekkora balhés lenne a ferencvárosi Lisztes Krisztián?

A World Soccer magazin a Lisztes-család futballistáival készített interjút.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A World Soccer magyar kiadásának márciusi számában Lisztes Krisztiánnal, valamint fiával, a Ferencvárosban futballozó ifjabb Lisztes Krisztiánnal beszélgettek. Mit ne mondjunk, érdekes dolgokra derült fény!

A cikk lejjebb folytatódik

A 49-szeres válogatott korábbi középpályás, Lisztes Krisztián édesapja korai elvesztéséről is beszélt, valamint arról az időszakról is, amikor éppen fiának, a Ferencvárosban futballozó ifjabb Lisztes Krisztiánnak volt a trénere: „Édesapám korai elvesztése miatt is mindennél fontosabb, hogy Lilivel és Krisszel a lehető legtöbb időt együtt lehessek. Olvastam Andre Agassi könyvét, ahogy leírja, mennyire boldog volt, amikor elkerült az őt drákói szigorral edző édesapjától. Én a mi kapcsolatunkat nem akartam feláldozni, ezért sem volt szerencsés, hogy egy évig én voltam az edzője. Mindig a teljes szabadságot igyekeztem megadni neki…”

„Én az életem első tizenöt évében rengeteget verekedtem. Becsempésztünk a suliba bokszkesztyűket, a szünetekben hátulról félretoltuk a padokat, és ment a bunyó. Amikor jött a tanár, gyorsan eltüntettük. Rosszak voltunk, de jó ezekre visszaemlékezni.”

-mondta el ifjabb Lisztes Krisztián.

Az idény végén a Frankfurthoz igyekvő játékos elmondta, Botka Endrétől és Sigér Dávidtól különösen sok támogatást kapott az öltözőben, a Messi vs. Ronaldo kötelékben inkább szíve szerint a portugál zsenit választja, és bízik benne, hogy első németországi hónapjaiban édesapja is ott lehet mellette teljes mellszélességgel.



„Nem tudom, hogy apa velem tud-e jönni az első hónapokban, de nagyon jó lenne. Hogy ne legyek egyedül, amíg odakint beállnak a dolgok, és százszázalékosan a focira figyelhessek. Kíváncsiság van bennem, és bizonyítási vágy. De nem félelem!”

-mondta el ifjabb Lisztes Krisztián.