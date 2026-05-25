Berlinből kaphat új csapattársat Szoboszlai és Kerkez

A Liverpool komoly lépést tett az európai futball egyik legnagyobb tehetségének megszerzése érdekében: sajtóhírek szerint az angol bajnok intenzív tárgyalásokat folytat a Hertha Berlin 16 éves középpályásával, Kennet Eichhornnal. A fiatal német játékos iránt ugyanakkor a Manchester City és a Bayern München is élénken érdeklődik, így komoly versenyfutás bontakozhat ki az aláírásáért.

A Sky Sports újságírója, Florian Plettenberg információi szerint a Pool vezetősége előrehaladott egyeztetéseket is tartott Eichhorn képviselőivel. Arne Slot együttese hosszú távon szeretné megerősíteni a középpályát, és a klubnál úgy vélik, a német tinédzser generációs tehetség lehet, aki a következő évek Liverpooljának egyik meghatározó játékosává válhat.

A mindössze 16 éves futballista az elmúlt idényben robbant be igazán a köztudatba Németországban. Eichhorn már 18 alkalommal pályára lépett a Hertha első csapatában, ráadásul ő lett a 2. Bundesliga történetének legfiatalabb gólszerzője is. Kiemelkedő technikai képzettsége, játékintelligenciája és labdabiztossága miatt Európa legnagyobb klubjai is felfigyeltek rá.

A Hertha számára nehéz lesz megtartani saját nevelésű játékosát, különösen azért, mert a szerződésében szerepel egy viszonylag kedvező, 10–12 millió euró közötti kivásárlási záradék. A jelenlegi átigazolási piacot figyelembe véve ez rendkívül alacsony összegnek számít egy ilyen potenciállal rendelkező futballistáért, ezért szinte biztosra vehető, hogy Eichhorn a nyáron klubot vált.

A Liverpool azonban nincs könnyű helyzetben, hiszen két európai sztárklubbal is meg kell küzdenie. A Manchester City szintén figyelemmel követi a játékost, és egy olyan konstrukcióban gondolkodik, amelynek keretében megszerezné Eichhornt, majd kölcsönadná a Bayer Leverkusennek fejlődése érdekében.

Mindeközben a Bayern München is komoly erőket mozgósít az ügyben. A bajorok már több alkalommal találkoztak a játékos környezetével, és a hírek szerint akár 2031-ig szóló szerződést is kínálnának neki. Vincent Kompany vezetőedző állítólag kiemelt célpontként tekint Eichhornra, mivel a Bayern továbbra is szeretné magánál tartani Németország legnagyobb tehetségeit.

