Egyszer fent, ...inkább fent: mozgalmas évet zárt a Barcelona 2025-ben

Hansi Flick irányítása alatt a Barca olyan idényt rakott össze, amelyben egyszerre volt jelen a trófeák sora, a kiegyensúlyozottság és az a támadó futball, amelyet a szurkolók már hosszú ideje követeltek.

A naptári év tökéletes lezárást kapott: a katalánok magabiztos győzelmet arattak a Villarreal otthonában. Ez a siker azt is jelentette, hogy a Barcelona az év végén a La Liga élén áll, négy ponttal megelőzve az ősi rivális Real Madridot.

2025 során a Barcelona összesen 60 tétmérkőzést játszott minden sorozatot figyelembe véve. A mérleg lenyűgöző: 48 győzelem, hat döntetlen és mindössze hat vereség.

Ezek a számok jól mutatják, milyen ritkán engedett ki Flick csapata, függetlenül az ellenfél erejétől vagy a sorozat jellegétől. Ez a stabilitás kulcsszerepet játszott abban, hogy a Barcelona besöpörte mindhárom hazai trófeát.

A La Liga, a Király-kupa és a Spanyol Szuperkupa megnyerése egyetlen év alatt önmagában is óriási teljesítmény – különösen egy olyan szezonban, amely folyamatos nyomással és magas elvárásokkal járt.

A Barcelona 2025-ös évének igazi védjegye azonban a támadójáték volt. A 60 mérkőzésen összesen elképesztő, 169 gólt szerzett a csapat, amivel ez az esztendő a klub történetének egyik legeredményesebb időszaka lett.

A góltermés zömét négy játékos szállította. Robert Lewandowski és Ferran Torres egyaránt 27 találattal zárták az évet. Raphinha 24 gólig jutott, és talán pályafutása legkomplettebb barcelonai idényét produkálta. A még mindig tinédzser Lamine Yamal pedig 21 gólt szerzett, végleg megerősítve helyét a világfutball sztárjai között, nem mellesleg a FIFA-nál és az Aranylabda-szavazáson is második lett a spanyol csillag.

Történelmi összevetésben ez az év igazán különleges: a klub történetében mindössze négy naptári évben – 2011-ben, 2012-ben, 2015-ben és 2016-ban – született ennél több gól.

A bajnokságra fókuszálva a Barcelona 2025-ben kereken 100 gólig jutott a La Ligában, mindössze kettővel elmaradva a Messi–Suárez páros ikonikus 2018-as teljesítményétől. A csapat majdnem három gólt átlagolt mérkőzésenként, ezt kevés együttes lenne képes egy teljes éven át fenntartani.

Ha egész éves tabellát nézünk, a Barca 37 bajnoki mérkőzésen 31 győzelmet aratott, 3 döntetlen és 3 vereség mellett, ez 96 pont, tízzel több, mint amit a Real Madrid gyűjtött 38 összecsapáson.

Csalódás a Bajnokok Ligájában

Az egyetlen komoly csalódást a Bajnokok Ligája jelentette. A Barcelona hajszálnyira volt a döntőtől, ám egy drámai elődöntőben végül az Inter megállította Flick csapatát.

2026 rengeteg izgalmat tartogat a szimpatizánsok számára. A bajnokságban 4 ponttal előzi meg ősi riválisát a gránátvörös-kék gárda, a Spanyol Kupában még áll, a BL-ben pedig két ponttal van lemaradva az alapszakaszban az első nyolctól.

Sikerül címet védeni a La Ligában? 2015 után végre sikerül újra felülni Európa trónjára? Kiderül 2026-ban!

