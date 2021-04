Egyre biztosabb, hogy Agüero Angliában marad

Nyáron ingyen távozhat a Manchester City legendája Sergio Agüero és úgy tűnik, hogy a csatár nem megy messzire, maximum Londonig.

Az argentin támadót több klub is szívesen látná, hiszen vinné őt a Chelsea mellett a PSG is. Utóbbi csapat több ok miatt is szeretné leigazolni, hiszen úgy véli az egyesület, hogy a gólok mellett abban is segíthetne, hogy Lionel Messi a Barcától Párizsba szerződjön, mert a két játékos rég óta jó barátságot ápol.

Ugyanakkor a támadónak más elképzelései vannak a The Telegraph szerint és ha igazak a lap értesülései, akkor meglepő húzással állhat elő a játékos. Az újság úgy tudja, hogy a csatár elfogadja a Tottenham ajánlatát, még akkor is, ha a Spurs nem indulhat nyáron a Bajnokok Ligájában.

Az újság ezt azzal indokolja, hogy a csatár számára a Premier League mutatói fontosabbak, mint a nemzetközi sikerek. A támadó 2011 óta szerepel Angliában és a City történetének legeredményesebb gólszerzője, de a ligában is a legjobbak közé tartozik.

